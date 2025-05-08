В Новороссийске возможны перебои с мобильной связью из-за мер безопасности

В ближайшие дни в Новороссийске ожидаются временные перебои в работе сотовой связи. Отключения и ограничения телекоммуникационных услуг связаны с мерами по защите города от возможных террористических атак со стороны Украины, сообщает пресс-служба мэрии.

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Администрация города-героя обратилась к населению с просьбой отнестись с пониманием к данным мерам безопасности. «За временным дискомфортом скрывается куда более важная цель — сохранить ваши жизни»,— говорится в обращении.

Власти подчеркивают, что Новороссийск находится под круглосуточной защитой от потенциальных угроз, а военнослужащие готовы в любой момент обеспечить безопасность горожан.

Особую значимость принимаемым мерам придает День Победы. Администрация призвала жителей проявить солидарность и благодарность военным, обеспечивающим защиту города.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что парад в Новороссийске, приуроченный к празднованию Дня Победы, состоится, несмотря на попытки атак со стороны Киева. Решение о проведении мероприятия принято совместно с правоохранительными органами и подразумевает повышенные меры безопасности.

Анна Гречко