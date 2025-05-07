Парад в Новороссийске состоится, несмотря на атаки города

Парад в Новороссийске, приуроченный к празднованию Дня Победы, состоится, несмотря на попытки атак со стороны Киева. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на торжественном собрании, посвященном 80-летию Победы. По его словам, решение о проведении мероприятия принято совместно с правоохранительными органами и подразумевает повышенные меры безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Глава региона подчеркнул, что Кубань имеет особое место в истории Великой Отечественной войны, упомянув оборону Малой Земли, прорыв Голубой линии и сражения под Кущевкой. Он отметил, что подвиг предков требует от нынешнего поколения единства и решимости. «Несмотря на провокации и угрозы, парад в городе-герое, где находится символ мужества — Малая Земля, обязательно состоится», — заявил губернатор.

В мероприятии 9 мая примут участие более тысячи человек, включая военнослужащих, моряков, сотрудников спецслужб и казаков. По улицам города пройдут колонны военной техники.

Вячеслав Рыжков