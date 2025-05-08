Путин рассказал о планах посетить Китай

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле сообщил, что готов вновь посетить Китай с официальным визитом. Президент заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву имеет большое значение для России. По его словам, Россия и Китай вместе продолжают защищать правду о Великой Отечественной войне, противодействия проявлениям нацизма.

«Благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате»,— сказал Владимир Путин на переговорах в Кремле.

«Вместе с китайскими друзьями твердо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях военных лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма»,— добавил глава государства.

Церемония встречи проходит в Георгиевском зале Кремля. Позже российская и китайская делегации проведут переговоры в узком составе. Как сообщает специальный корреспондент «Ъ» Адрей Колесников, переговоры в узком составе пройдут в зале ордена Святой Екатерины, а не Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.