Трамп анонсировал пресс-конференцию по случаю первой сделки США по пошлинам

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию по первой заключенной сделки после введения торговых пошлин 2 апреля. Она пройдет 8 мая в 10:00 в Овальном кабинете (17:00 мск). Об этом господин Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп не уточнил, с каким именно из государств была заключена сделка, однако сказал, что соглашение подписали с представителями «большой и очень уважаемой страны».

Власти США планируют заключить 17 соглашений с ключевыми торговыми партнерами после введения пошлин. Ранее министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в Конгрессе сообщил, что некоторые соглашения могут быть анонсированы на этой неделе, отметив «хорошие предложения» от ряда стран, без уточнения деталей.

Ранее на обсуждение тарифов с США согласился Китай, против которого введены самые высокие пошлины — 145%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тарифы подлежат обсуждению».