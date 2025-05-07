Аэропорт Самары возобновил работу

Ограничения на прием и вылет воздушных судов в аэропорту Самары (Курумоч) сняты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань приостанавливала работу в 21:30 мск. Ограничения сняли в 23:00.

За последние два дня, 6 и 7 мая, ограничения вводились в аэропортах нескольких регионах страны. В том числе — в московских Домодедово, Внуково и Шереметьево. На последний ограничения все еще распространяются, сообщала Росавиация.

Закрытия аэропортов были связаны с масштабной атакой украинских БПЛА. По сообщению Минобороны, за прошедшие сутки силы ПВО сбили над Россией 524 украинских дрона. Это стало самой большой атакой дронов с начала СВО.