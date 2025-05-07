Аэропорт в Калуге не работал почти шесть часов

Аэропорт Калуги (Грабцево) возобновил работу: с него сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях в работе аэропорта объявили в 16:24 мск. Вместе с ним приостановил работу и аэропорт Жуковский, который находится в Подмосковье. Жуковский возобновил работу в 21:26 мск.

Ограничения вводились в нескольких регионах России. Не выпускали и не принимали самолеты в том числе аэропорты Домодедово, Шереметьево и Внуково. Закрытия аэропортов были связаны с атаками БПЛА. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, за 7 мая силы ПВО уничтожили больше 20 беспилотников на подлете к Москве. За прошедшие сутки силы ПВО сбили над территорией России 524 украинских дрона.