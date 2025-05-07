Хуситы заявили об ударах по аэропорту на юге Израиля и по авианосцу США

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило об ударе по гражданскому аэропорту «Рамон», который находится в 18 км от города Эйлат на юге Израиля. Также хуситы заявили, что они атаковали «жизненно важный объект» в Тель-Авиве. Кроме того, удару подвергся атомный авианосец США USS Harry S. Truman.

Цели в Израиле были атакованы беспилотниками. Удар по кораблю был произведен с помощью баллистической ракеты и БПЛА, уточнили в «Ансар Аллах». Хуситы в своем заявлении делают оговорку: удар по авианосцу был нанесен до того, как они подписали с американцами соглашение о прекращении огня. Однако они предупредили, что атаки будут возобновлены, если США продолжит военные действия против них.

В результате обстрела с авианосца в море упал истребитель F-18, заявили хуситы. Из-за этого сорвалась атака, которую готовили американские ВВС, утверждают представители движения. Теперь Harry S. Truman «скрывается на самом севере Красного моря», уверяют они.

6 мая израильские ВВС нанесли удары по Йемену: по порту Худейда и по аэропорту в столице страны Санаа. Аэропорт был значительно поврежден, сообщал Reuters.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты прекратят бомбить Йемен, потому что хуситы «капитулировали». Он заявил, что движение обещало не атаковать суда в Красном море. Позже хуситы заявили, что продолжат атаковать израильские суда в период перемирия с США.

Александр Рыльский