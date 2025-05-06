Трамп: США прекратят удары по хуситам

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты прекратят бомбардировки по йеменским хуситам, поскольку те «капитулировали». По его словам, хуситы пообещали больше не атаковать суда в Красном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters Дональд Трамп

Фото: Leah Millis / Reuters

«Хуситы объявили, что они не хотят, или, по крайней мере, так они сказали нам. Они просто не хотят воевать. И мы уважаем это. И мы прекратим бомбардировки. Они капитулировали, но, что еще важнее, мы поверим им на слово. Они говорят, что больше не будут взрывать корабли. А ведь именно в этом и заключалась цель наших действий»,— сказал Дональд Трамп журналистам в Белом доме.

15 марта Дональд Трамп приказал развернуть «решительные и мощные военные действия» против хуситов в Йемене. По его словам, цель авиаударов — восстановить безопасное судоходство в Красном море и Аденском заливе, где хуситы с осени 2023 года атаковали суда в поддержку палестинского «Хамаса». К концу апреля число американских ударов по позициям хуситов превысило 800. Вместе с тем удары по Йемену наносит Израиль.

Лусине Баласян