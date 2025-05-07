CNN: второй истребитель ВМС США F-18 упал с авианосца в Красное море

Еще один американский истребитель F/A-18 Super Hornet упал с атомного авианосца USS Harry S. Truman в Красное море, сообщает CNN со ссылкой на источники. Это уже вторая потеря самолета F-18 с авианосца за неделю.

По данным канала, при посадке самолета на авианосец, предположительно, произошел сбой в системе торможения. Пилот и офицер, управляющий вооружением, катапультировались. Их забрал спасательный вертолет, они получили незначительные травмы, рассказал один из источников. По словам других двух собеседников CNN, истребитель упал в море и до сих пор не найден.

28 апреля пресс-служба ВМС США сообщила, что истребитель F/A-18 Hornet упал с палубы авианосца USS Harry Truman в Красном море. Самолет утонул, один матрос получил легкие травмы. F/A-18 оценивается более чем в $60 млн. Йеменские хуситы неоднократно наносили удары по американской авианосной группе, в том числе по авианосцу Harry Truman.

Вчера, 6 мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты прекратят бомбардировки по йеменским хуситам, поскольку те «капитулировали». По его словам, хуситы обещали не атаковать суда в Красном море.