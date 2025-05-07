Хуситы продолжат атаковать израильские суда в период перемирия с США

Соглашение между США и йеменскими хуситами, подписанное во вторник, не распространится на противостояние с Израилем. Повстанцы продолжат атаковать израильские суда в Красном море, заявил официальный представитель движения «Ансар Аллах» Мухаммед Абдель Салям.

«Мы продолжим атаковать израильские суда до тех пор, пока помощь не достигнет Газы»,— сказал представитель телеканалу Al Jazeera. Он призвал жителей Израиля оставаться в укрытиях или «немедленно уезжать на родину».

Он добавил, что ответ на удары Израиля по Йемену неизбежен. В частности, на атаку столицы Саны, в результате которой 6 мая ЦАХАЛ разрушил аэропорт. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что йеменские хуситы согласились на взаимное ненападение на суда в Красном море. Штаты также обязались перестать наносить удары по объектам в Йемене.

Обострение конфликта между Израилем и Йеменом, оказывающим поддержку Палестине, началось 4 мая. Тогда йеменские хуситы ударили по аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. Три человека получили ранения. На следующий день хуситы объявили о намерении ввести полную воздушную блокаду Израиля за счет многократных ударов по его аэропортам. Израиль также возобновил удары по стратегически важной инфраструктуре Йемена.

Подробнее об обострении между Йеменом и Израилем — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».

Екатерина Отрашкевич