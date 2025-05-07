Аэропорт Внуково приостанавливал работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Внуково. Как сообщила пресс-служба аэропорта, ограничения ввели в 21:01 мск. Работа воздушной гавани была возобновлена в 21:38.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в аэропорту Внуково будет скорректировано расписание полетов»,— говорится в сообщении.

В последний раз аэропорт приостанавливал работу вечером 6 мая, ограничения были сняты в 4:48. За это время во Внуково перенаправили 58 рейсов на запасные аэродромы. За последние два дня ограничения также вводились в работу других аэропортов страны. Как сообщало сегодня Минобороны, за сутки силы ПВО сбили над Россией 524 украинских БПЛА. Министр транспорта России Роман Старовойт назвал число российских аэропортов, которые вынуждены ограничить работу из-за атак беспилотников, беспрецедентным.