Старовойт назвал беспрецедентными по масштабам закрытия аэропортов

Число российских аэропортов, которые ночью и днем 7 мая были вынуждены ограничить работу из-за атак украинских беспилотников, оказалось беспрецедентным, заявил министр транспорта России Роман Старовойт. В частности, чтобы разгрузить авиаузлы, министерство и РЖД назначили дополнительные места в поездах из Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мы рассчитываем, что к истечению дня вернемся к расписанию, но все будет зависеть от мер безопасности, которые принимают силовики»,— сказал глава Минтранса журналистам (цитата по ТАСС). Министерство держит ситуацию под контролем, подчеркнул господин Старовойт.

Ограничения на работу вводились 6 и 7 мая в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский, а также в авиагаванях других регионов. Во Внуково перенаправили 58 рейсов на запасные аэродромы. «Аэрофлоту» пришлось отменить более 100 рейсов в Москву и из нее. S7 отменила часть рейсов в Домодедово. По данным Ассоциации туроператоров России, ограничения полетов коснулись не менее 60 тыс. пассажиров.

За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией России рекордные 524 украинских беспилотника.