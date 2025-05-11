Доставка в мелкой нарезке

Онлайн-продажи продуктов питания в России январе—марте выросли более чем на 40%, достигнув 396 млрд руб. Развитию сегмента способствуют региональная экспансия сервисов и повышение к ним доверия потребителей. Но высокая частота заказов при снижении среднего чека обостряет проблему дефицита кадров. Это стимулирует сети ужесточать правила доставки, вкладываясь в дорогостоящую автоматизацию. Впоследствии рост рынка может замедлиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Онлайн-продажи продуктов питания (без учета маркетплейсов и заведений общепита) в январе—марте составили 396 млрд руб., увеличившись на 42% год к году, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate. Количество заказов за первый квартал возросло на 35%, до 255 млн. В Infoline зафиксировали увеличение онлайн-продаж на продовольственном рынке на 26,8% год к году, до 388 млрд руб. Аналитики Data Insight оценивают рост в 31%, до 376 млрд руб.

В Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) указывают, что с учетом общепита рынок онлайн-продаж продуктов питания за первый квартал вырос на 71% год к году, до 530 млрд руб. Оборот X5 Digital (онлайн-подразделение Х5) в январе—марте составил 78,2 млрд руб., прибавив 55,6% год к году. В «Ленте» зафиксировали рост онлайн-сегмента на 4,2% за год, до 17 млрд руб. Количество заказов увеличилось на 37,4%, до 3,9 млн. Директор по маркетингу «Metro Россия» Александр Федосов отмечает, что по итогам первого квартала b2b-продажи компании в онлайн-канале выросли более чем на 20% год к году. В Wildberries также отметили рост продаж продуктов питания, но конкретных цифр не привели.

В IBC Real Estate отмечают, что онлайн-продажи продуктов питания растут быстрее рынка интернет-торговли в целом. Оборот последнего в первом квартале увеличился на 29% год к году, до 2,4 трлн руб.

Доля продуктов питания в общей структуре e-commerce, согласно АКИТ, возросла с 16,9% по итогам 2024 года до более чем 20% в январе—марте 2025 года. Это связано с повышением лояльности потребителей к сервисам, расширением их ассортимента, считают аналитики IBC Real Estate. Президент АКИТ Артем Соколов говорит о региональной экспансии. Важный фактор увеличения денежного оборота — рост цен: по данным Росстата, годовая продовольственная инфляция в марте составила 12,4%.

Доля онлайн-продаж в общей структуре оборота рынка продовольственных товаров в январе—марте составила 5,6%, увеличившись на 0,5 процентного пункта год к году, отмечают в Infoline. Но показатели могут разниться с учетом специфики сетей. Во «Вкусвилл» “Ъ” пояснили, что в первом квартале на онлайн-продажи пришлось 50% выручки. Рост показателя уже привел к оптимизации офлайн-магазинов (см. “Ъ” от 30 апреля). В Metro оценивают долю онлайн-канала в b2b более чем в 25%.

Но вместе с ростом оборотов в онлайн-сегменте ритейлеры сталкиваются с уменьшением среднего чека. В первом квартале он составил 1,48 тыс. руб., снизившись на 5% год к году, отмечают в Data Insight.

По итогам всего года значение может сократиться до 1,44 тыс. руб. Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова связывает тренд с ростом доли недорогих заказов с экспресс-доставкой. Ритейлеры в противовес тренду вводят минимальную стоимость заказа и ужесточают условия бесплатной доставки. Это необходимо из-за усиления нагрузки за логистику, отмечается в исследовании IBC Real Estate.

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Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская поясняет, что ритейлеры вынуждены постоянно наращивать расходы на онлайн-сегмент, увеличивая зарплаты сотрудников. Но людей не хватает, и из-за высокой нагрузки существующие специалисты физически не могут обеспечить доставку большего объема заказов. Это стимулирует сети вкладываться в дорогостоящую автоматизацию процессов. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что одновременно ритейлеры стремятся к выводу доставки на уровень положительной EBITDA. Пока обеспечить ее удается не всем участникам рынка.

Это может замедлить дальнейший рост онлайн-продаж продуктов. Оборот рынка по итогам всего 2025 года составит 1,8 трлн руб., увеличившись на 42% году к году, ждут в IBC Real Estate. В 2024 году прирост оценивался в 54%. Число заказов при этом может увеличиться на 35%, до 1,2 млн. В прошлом году рост составил 40%. Хотя господин Бурмистров не ждет существенного замедления темпов развития рынка, напоминая о низкой базе второго и третьего кварталов прошлого года: тогда бизнес столкнулся с ростом расходов и острым дефицитом курьеров.

Алина Мигачёва