Ритейлер сокращает площади

В первом квартале 2025 года число магазинов у «Вкусвилл» сократилось на 10,5%. Это самый высокий показатель среди крупных ритейлеров. Даже у «Светофора», оказавшегося в центре громких проверок со стороны Роспотребнадзора, объем торговых площадей в январе—марте снизился всего на 2,6%. Во «Вкусвилл», который в прошлые годы, напротив, наращивал количество точек продаж, сложившуюся динамику объясняют необходимостью закрывать нерентабельные магазины. А эксперты говорят о смене стратегии сети, ориентированной на развитие онлайн-продаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продуктовый ритейлер «Вкусвилл» активно сокращает количество торговых точек, следует из данных Infoline. В январе—марте 2025 года сеть закрыла 238 магазинов, что привело к снижению их числа на 10,5% год к году. Для сравнения: в первом квартале 2024 года, напротив, «Вкусвилл» открыл 123 новых магазина, увеличив таким образом свои торговые площади на 6,8% год к году.

В пресс-службе «Вкусвилл» сообщили “Ъ”, что это обычная практика для сети, которой приходится закрывать нерентабельные магазины. При этом, отметили в компании, в 2024 году было открыто более 500 новых точек по всей России.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров соглашается с тем, что сеть длительное время наращивала присутствие на рынке, открывая большое количество магазинов. Однако, подчеркивает он, в первом квартале 2025 года наметилась обратная тенденция.

«Вкусвилл» больше уделяет внимания развитию онлайн-канала, на который сейчас приходится около половины совокупных продаж сети, отмечает партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская. В такой ситуации у компании нет необходимости наращивать число офлайн-магазинов, добавляет она. При такой практике ритейлер наращивает число дарксторов: они увеличились в январе—марте 2025 года на 5,5% год к году, до 230, по данным Infoline.

Сокращение магазинов наблюдается не только у «Вкусвилл».

Из крупнейших ритейлеров, по данным Infoline, торговые площади также сокращаются у сети «Бристоль», входящей в Mercury Retail Group (на 1,5%, на 101 магазин), и группы компаний «Торгсервис», управляющей сетями дискаунтеров «Светофор», «Маяк», «Проспект» (на 2,6%, на 70).

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Но эти сокращения не связаны с общей оптимизацией процессов, отмечает господин Бурмистров. В Mercury Retail Group идет внутреннее перераспределение ресурсов в сторону развития сети «Красное & белое», количество магазинов которой за январь—март увеличилось почти на 2%, на 403, достигнув в общей сложности 20,9 тыс., по данным Infoline. В Mercury Retail Group на запрос “Ъ” не ответили.

В «Светофоре» сообщили “Ъ”, что снижение количества торговых объектов связанно с временным ограничением из-за регуляторных проверок. Их проводил Роспотребнадзор по инициативе депутата Госдумы Сергея Лисовского (см. “Ъ” от 20 февраля). Магазины, которые временно закрывались на срок от двух недель до 60 дней, уже открылись.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что драйверами развития продуктовой розницы являются точки малого формата, например магазины у дома и жесткие дискаунтеры. В организации не фиксируют системного физического сокращения продуктовой розницы.

Остальные опрошенные “Ъ” ритейлеры также не отмечают сокращения количества торговых площадей. «Лента», напротив, увеличила объем введенных торговых площадей почти на 15%. В «Магните» в 2025 году планируют поддерживать высокие темпы органического роста сети, при этом фокусироваться и на развитии онлайн-канала продаж. В сети гипермаркетов Metro отметили, что поддерживают рентабельность бизнеса за счет введения дополнительных функций для торговых центров, например переформатирования в склады для клиентов из сегмента b2b.

Алина Мигачёва, Александра Мерцалова