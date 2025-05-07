Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днем Победы

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, объявив 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. В документе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что США с гордостью отмечают 80-ю годовщину победы союзников над нацизмом и фашизмом, названной одной из величайших побед сил свободы в истории человечества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Господин Трамп напомнил, что США вступили в войну после нападения на Перл-Харбор и понесли большие потери — более 250 тыс. американских солдат погибли на полях сражений. «Без жертвы наших солдат эта война не была бы выиграна, и наш мир сегодня выглядел бы совсем иначе»,— подчеркнул он. День 8 мая 1945 года, по его словам, ознаменовал безоговорочную капитуляцию Германии и стал началом конца кровопролитной войны.

В обращении также содержится призыв чтить память павших и сохранять свободу перед лицом нынешних угроз. Президент подтвердил приверженность США политике «мира через силу» и отметил: «Мы будем измерять наш успех не только победами в битвах, но и войнами, которые мы завершаем».

2 мая господин Трамп заявил, что Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» для победы в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны. «Во всем мире союзники празднуют нашу победу во Второй мировой войне»,— сказал он.