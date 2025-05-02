Трамп объявил 8 мая днем Победы США во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп в соцсети Thruth Social заявил, что Соединенные Штаты сделали «несравнимо больше» вклада в победу в Первой и Второй мировых войнах, чем другие страны. Господин Трамп также объявил новые праздники — дни Победы — 11 ноября и 8 мая для двух войн соответственно.

Президент Штатов добавил, что пришло время начать «праздновать наши победы». «Мы победили в обеих войнах, никто даже не приблизился к нам по силе, храбрости и военному мастерству, но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать!»,— написал Дональд Трамп.