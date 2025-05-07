Кадыров о возможной отставке: как президент скажет, так и будет

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил специальному корреспонденту «Ъ» Андрею Колесникову на вопрос о возможной отставке. Господин Кадыров заявил, что поднимет об этом вопрос во время разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Сегодня спрошу у президента. Как скажет, так и будет. Выборы скоро. Спрошу. Но почему нет? Мы все сделали, все построили. А если что, если проблемы какие у кого-то появятся — вернемся! Но я еще раз говорю: не я решаю!» — сказал глава Чечни после переговоров Владимира Путина с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Москве.

5 мая Рамзан Кадыров в интервью ИА «Чечня сегодня» заявил, что просил президента освободить его от должности. Глава Чечни неоднократно заявлял о желании уйти в отставку. В 2022 году он говорил, что «засиделся» на посту и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». Господин Кадыров возглавляет регион с 2007 года. Последний раз его переизбрали в 2021 году, он получил 99,7% голосов.