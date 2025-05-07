Суд оштрафовал NSO Group на $167,7 млн за взлом аккаунтов WhatsApp

NSO Group обязана выплатить Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена) $167,7 млн, постановил федеральный суд Северного округа Калифорнии. Эту сумму израильский разработчик шпионского ПО Pegasus должен выплатить в качестве компенсации за взлом 1,4 тыс. аккаунтов WhatsApp.

Мессенджер подал несколько исков к NSO Group в 2019 и 2020 годах. Он обвинил ее во взломе смартфонов пользователей, установке шпионского ПО и слежке за пользователями. В декабре прошлого года суд признал NSO Group виновной во взломе смартфонов с использованием уязвимостей мессенджера WhatsApp и нарушении контрактных обязательств.

NSO разрабатывает хакерское ПО Pegasus и продает его правительствам разных стран для борьбы с террористами и преступниками. По мнению правозащитных организаций, власти ряда стран используют это ПО для слежки за оппозиционерами и правозащитниками. По данным правозащитников, среди клиентов NSO — Бахрейн, Мексика, Саудовская Аравия и ОАЭ. NSO ранее заявляла, что она не знает, как и в отношении кого ее клиенты используют Pegasus.

WhatsApp заявил, что направит средства, которые получит от Meta (признана экстремистской в РФ и запрещена), организациям по защите прав пользователей в цифровом пространстве.

«Мы внимательно изучим детали вердикта и будем добиваться соответствующих юридических средств правовой защиты, включая дальнейшее разбирательство и апелляцию»,— сказал Гил Лейнер, вице-президент NSO Group по глобальным коммуникациям.

Кирилл Сарханянц