Полиция задержала начальника экономической полиции УМВД Красносельского района

Сотрудники УСБ ГУ МВД в Петербурге задержали начальника экономической полиции Красносельского района Юрия Шуравина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Юрию Шуравину вменяют получение взятки. По данным издания, его заподозрили в этом после задержания в январе 2025 года главы 9-го отдела полиции Сергея Волкова.

Как считает следствие, Шуравин и Волков потребовали от частного предпринимателя по имени Арсен 90 тыс. рублей за содействие в нужных вопросах и за бездействие в ненужных. Согласно материалам дела, деньги были переданы, а в январе взятка увеличилась еще на 195 тыс. рублей.

Юрий Шуравин был процессуально задержан. В данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Дарья Астанина