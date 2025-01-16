Начальника отдела полиции Красносельского района заподозрили в получении взятки

Сотрудники собственной безопасности Главка заподозрили начальника отдела полиции Красносельского района в получении взятки в размере 195 тыс. рублей, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Указанную сумму правоохранитель получил от коммерсанта. Взамен он обязался покровительствовать бизнесмену и не привлекать его к ответственности за допущенные нарушения в сфере торговли.

Если вина начальника отдела полиции будет доказана, то он понесет наказание в установленном законом порядке и будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что индивидуального предпринимателя и гендиректора коммерческой организации задержали в Ленинградской области по подозрению в передаче взяток на 970 тыс. рублей.

Андрей Маркелов