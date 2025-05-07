Кобахидзе избрали председателем «Грузинской мечты»

Новым главой правящей партии Грузии избран премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Об этом в среду по итогам голосования на заседании съезда партии сообщил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе.

«Мы никому не дадим возможность сеять ненависть и объединим наше общество — это наша национальная задача. Под объединением общества мы подразумеваем возвращение абхазов и осетин в единое государство. Верю, что миром, принципиальностью, любовью и терпением мы обязательно восстановим доверие»,— сказал господин Кобахидзе, выступая перед делегатами съезда (цитата по «Интерфаксу»).

Ираклий Кобахидзе уже возглавлял партию с января 2021 года до февраля 2024 года, пока его не сменил на этом посту Ираклий Гарибашвили. Господин Кобахидзе тогда возглавил правительство. 25 апреля текущего года Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает партию и политику. Свое решение он объяснил тем, что уже выполнил свою миссию, которая была возложена на него в партии.

О политике «Грузинской мечты» — в материале «Грузия перестает быть убежищем».

Анастасия Домбицкая