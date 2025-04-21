Грузия перестает быть убежищем

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» (ГМ) намерена сделать еще один шаг по устранению малейших раздражителей в отношениях с РФ, а также с Азербайджаном, Ираном и Турцией. Оппозиционеры из этих стран нередко выбирали в качестве нового места жительства Грузию, в том числе из-за действующих правил предоставления политического убежища. Поправки к законодательству позволят грузинским властям беспрепятственно выдавать другим государствам разыскиваемых граждан, быстрее решать вопросы экстрадиции либо вообще не допускать в Грузию деятелей, критикующих правительства своих стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: David Mdzinarishvili / Reuters Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

То, что пакет поправок под общим названием «О международной защите» уже поступил в парламент и будет рассмотрен в ближайшее время, “Ъ” подтвердили в аппарате законодательного органа. Там сообщили, что МВД как автор поправок мотивировало внесение изменений в ряд законодательных актов необходимостью «усиления борьбы с нелегальной миграцией» и «совершенствования правил предоставления международной защиты».

В частности, изменения вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. В обоих документах впервые появится в качестве уголовного либо административного наказания пункт о выдворении иностранца из Грузии, равно как и запрет на въезд иностранца в республику. Раньше таких норм в уголовном и административном кодексах страны не было.

Увеличиваются штрафы для иностранцев, нарушающих правила пребывания на территории Грузии. Точная цифра пока не определена, но, по некоторым данным, она будет в десять раз больше нынешних сумм. Речь может идти о штрафах в $2–3 тыс.

Поправки существенно упростят процедуру высылки иностранцев, незаконно находящихся в стране — нарушивших сроки пребывания либо совершивших малейшее правонарушение.

В том числе, например, нарушивших правила дорожного движения.

Одновременно «в целях предотвращения злоупотреблений процедурой предоставления убежища» в законодательство вводится ускоренная процедура рассмотрения ходатайств — с явным расчетом на то, что ни сам проситель убежища, ни его адвокаты не смогут долго затягивать разбирательство.

Более того, отныне вопрос о предоставлении убежища может быть рассмотрен пограничной полицией непосредственно на границе, без допуска иностранца на территорию страны, если его въезд в Грузию, как сказано в объяснительной записке, «представляет угрозу государственной безопасности». По сути, речь идет о том, что иностранца не пустят через границу, если это может осложнить отношения Тбилиси с другими государствами и их правительствами. Причем иностранный гражданин не сможет обжаловать это решение.

Инициатива МВД не стала неожиданностью. После февраля 2022 года оппоненты российских властей, в том числе журналисты, правозащитники, блогеры, сотрудники НПО, сталкиваются с трудностями при въезде в Грузию. Многим из них отказывают в праве пересечь грузинскую границу. С аналогичными проблемами сталкиваются граждане Белоруссии, Турции и Азербайджана.

Как объяснил “Ъ” аналитик независимого информационно-аналитического ресурса nation.ge Давид Авалишвили, главный мотив властей все-таки не сама по себе миграция «нежелательных личностей», а сложности, возникающие в процессе рассмотрения их ходатайств о предоставлении политического убежища и невозможность экстрадиции таких лиц государствам, требующим выдачи своих граждан.

«Последней каплей, переполнившей чашу терпения властей, стало дело азербайджанского журналиста, блогера и гражданского активиста Афгана Садыкова»,— рассказал “Ъ” Давид Авалишвили, имея в виду многомесячный судебный процесс об экстрадиции Афгана Садыгова на родину.

На этом настаивали азербайджанские власти, обвиняющие Афгана Садыгова в различных уголовных преступлениях. Тем не менее суд Тбилиси так и не смог принять решение в отношении азербайджанца, интересы которого защищало влиятельное местное НПО «Центр социальной справедливости». Афган Садыгов находился в так называемом экстрадиционном заключении, но процесс затянулся и после девятимесячного рассмотрения дела активиста пришлось освободить.

Законодательство, действующее в Грузии сейчас, принято 10–15 лет назад. Оно было разработано в соответствии с рекомендациями ПАСЕ и Европейского суда по правам человека. Тогда Грузия считалась главным партнером ЕС и США на Южном Кавказе. Но в последнее время отношения Тбилиси с Западом резко осложнились. Вашингтон и Брюссель обвинили правящую «Грузинскую мечту» в нарушении прав человека и ввели ряд санкций против официальных лиц, а ПАСЕ приостановило членство грузинской депутации.

Георгий Двали, Тбилиси