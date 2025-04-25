Глава «Грузинской мечты» Гарибашвили заявил об уходе из политики

Председатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и экс-премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что покидает политику. Он назвал спекуляциями распространившуюся в СМИ информацию о его переходе в оппозицию. Политик заявил, что в будущем видит себя в частном секторе и может заняться вопросами экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Хочу сегодня вам сообщить о своем решении уйти из политики. Последние несколько недель не прекращаются спекуляции о моей будущей политической деятельности, соответственно, считаю себя обязанным перед обществом дать исчерпывающие ответы на существующие вопросы»,— сказал господин Гарибашвили (цитата по Interpressnews).

Свое решение он объяснил тем, что уже выполнил свою миссию, которая была возложена на него в партии. По его словам, необходимости оставаться в политике он больше не видит. Ираклий Гарибашвили отметил, что продолжит «служить своей стране с другой позиции».

На вопрос о возможном переходе в грузинскую оппозицию он заявил, что «ничего подобного не рассматривается». «Это чистой воды спекуляции и дезинформация, распространяемая отдельными лицами»,— пояснил политик.

Ираклий Гарибашвили с 2013 по 2015 годы и с 2021 по 2024 возглавлял правительство Грузии. В те годы выступал за расширение связей с Россией. Состоял в партии «Грузинская мечта» с 2012 года. В феврале 2024 года возглавил партию, сменив на посту председателя ушедшего в правительство Ираклия Кобахидзе.

О политике «Грузинской мечты» — в материале «Грузия перестает быть убежищем».

Анастасия Домбицкая