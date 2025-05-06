Al Masirah: Израиль разрушил аэропорт в столице Йемена и атакует энергообъекты

Израильские военно-воздушные силы наносят удары по столице Йемена Сане. Об этом сообщает подконтрольный йеменским хуситам телеканал Al Masirah. Кроме того, сообщается об израильских атаках на йеменские объекты энергетической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Khaled Abdullah / Reuters Фото: Khaled Abdullah / Reuters

По данным телеканала, израильская авиация разрушила основной пассажирский терминал аэропорта Саны и все технические помещения. Как передает Al Masirah, израильская авиация также наносит удары по энергообъектам в разных районах столицы Йемена. Сообщается об ударах по электростанции Дахбан.

5 мая йеменские хуситы объявили о намерении ввести полную воздушную блокаду Израиля за счет многократных ударов по его аэропортам. Заявление прозвучало после того, как 4 мая системе ПВО еврейского государства не удалось перехватить одну из ракет, запущенных со стороны Йемена. Со своей стороны, израильское руководство приказало возобновить удары по стратегически важной инфраструктуре хуситов.

Подробнее об обострении между Йеменом и Израилем — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».

Анастасия Домбицкая