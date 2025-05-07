Глава Чувашии Олег Николаев предупредил о возможных перебоях работы мобильного интернета 9 мая

Для обеспечения безопасности 9 мая на территории Чувашии возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщает глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Чувашии Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Чувашии Олег Николаев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Также будут вводиться ограничения на проезд транспорта.

«Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — отметил Олег Николаев.

В столице Татарстана пока не планируют отключать мобильную связь и интернет, но запретят продажу алкоголя в центре Казани.

Ранее в департаменте транспорта Москвы предупредили о возможных ограничениях работы сервисов такси и аренды транспорта в дни празднования 80-летия Великой Победы.

В столице России и Московской области в эти дни также могут возникнуть сложности с переводами между счетами и платой через СПБ.

Дарья Сайфиева