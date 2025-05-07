Глава Чувашии Олег Николаев предупредил о возможных перебоях работы мобильного интернета 9 мая
Для обеспечения безопасности 9 мая на территории Чувашии возможны временные ограничения на работу мобильного интернета. Об этом сообщает глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале.
Глава Чувашии Олег Николаев
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Также будут вводиться ограничения на проезд транспорта.
«Прошу с пониманием отнестись к принимаемым мерам», — отметил Олег Николаев.
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Ранее в департаменте транспорта Москвы предупредили о возможных ограничениях работы сервисов такси и аренды транспорта в дни празднования 80-летия Великой Победы.
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