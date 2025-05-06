К празднику готовы

9 мая в Казани пройдут масштабные праздничные мероприятия в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Власти предупреждают горожан о ряде ограничений: запрет на продажу алкоголя, перекрытие центральных улиц и усиленные меры контроля порядка на праздничных площадках. В отличие от Москвы, в столице Татарстана не планируют отключать мобильную связь и интернет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Как отметят День Победы в Казани и какие ограничения ожидают горожан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Как отметят День Победы в Казани и какие ограничения ожидают горожан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В День Победы в Казани запретят продажу алкоголя в центре города, парке Победы, парке у центра семьи «Казан», нескольких скверах и других локациях. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Запрет не распространяется на заведения общественного питания, уточнил руководитель Госалкогольинспекции республики Рустем Арсланов. За исполнением запрета будут следить сотрудники Госалкогольинспекции совместно с подразделениями МВД по республике.

Ограничения движения в центре города начнутся 7 мая с 15:30 — перекроют площадь Тысячелетия для репетиции творческой части парада и прохода военной техники, сообщил начальник управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов. В том числе ограничат движение по улицам Право-Булачной и Лево-Булачной до Чернышевского. Генеральный прогон пройдет 8 мая, и с 18:00 этого дня до 02:00 10 мая центр города будет перекрыт. Улица Бондаренко, где организуют выездную праздничную торговлю, будет закрыта с 18:00 8 мая до 22:00 9 мая.

С 10:00 9 мая будут действовать ограничения по всему маршруту «Бессмертного полка», который впервые за два года пройдет офлайн. Шествие начнется в 15:00, но входные группы откроют с 12:00. Формирование колонны участников начнется на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого. Основные входы будут на пересечении улицы Карла Маркса с Жуковского, Гоголя, Муштари, Толстого и возле главного корпуса КФУ на Кремлевской. Шествие пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского, Кремлевской и спустится на площадь Тысячелетия. В 2022 году в акции приняли участие 170 тыс. человек.

На всех площадках будут организованы контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами на всей территории проведения праздничных мероприятий, включая маршруты шествия и площадки для массовых гуляний, сообщил заместитель начальника полиции МВД по РТ Александр Мищихин. С собой нельзя будет брать крупные сумки, велосипеды и самокаты. «Перед началом мероприятий все места проведения и прилегающие к ним территории будут проверены специалистами с применением необходимых технических средств и служебных собак», — отметил полковник полиции. Он призвал жителей приходить на мероприятия заблаговременно, чтобы «минимизировать столпотворение на входных группах».

В метро Казани на время проведения парада и салюта выставят дополнительные наряды полиции, в основном на станциях «Площадь Тукая», «Кремлевская» и «Козья Слобода». В МВД подчеркнули, что сотрудники органов внутренних дел уже несут службу в усиленном режиме, а на случай осложнения обстановки предусмотрены необходимые резервы.

В отличие от Москвы, где с 7 по 9 мая возможно ограничение доступа в интернет, в Казани таких мер не планируют. «Конечно, не планируется. У организаторов таких и полномочий нет на отключение», — заявила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева, отвечая на вопрос корреспондента «Ъ Волга-Урал». Она отметила, что меры безопасности будут соблюдены в соответствии с сообщениями от МЧС.

Праздничная программа в Казани 9 мая начнется с церемонии возложения цветов на воинских захоронениях Архангельского и Арского кладбищ. В 10 часов на площади Тысячелетия стартует парад войск Казанского гарнизона. Механизированную колонну возглавит танк Т-34 «Колхозник Татарстана», также в параде примут участие современные танки Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ, Т-72, боевая машина поддержки танков «Терминатор» и другая военная техника.

По всей Казани запланированы праздничные мероприятия. На улице Баумана с 14:00 до 18:00 будет работать интерактивный музей под открытым небом «В тылу ковали мы Победу», у памятника Шаляпину выступит школьный духовой оркестр, а на балконе гостиницы «Ногай» — артисты городской филармонии. В парке Победы пройдет гала-концерт фестиваля «Фанфары Победы».

Завершится празднование Дня Победы в 22:00 высотным салютом, который будет запущен из шести точек акватории Казанки и продлится более 6 минут. По словам начальника управления культуры исполкома Казани Азата Абзалова, салют будет виден «практически из любой точки города». Лучшими местами для просмотра станут набережные Казанки.

Анар Зейналов