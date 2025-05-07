«Ничто не указывает на то, что Нью-Дели и Исламабад заинтересованы в дипломатии»

В ночь на 7 мая армия Индии начала операцию «Синдур» в качестве ответа на теракт в Пахалгаме 22 апреля. Индия настаивает на ударах по базам террористов, Пакистан называет военную операцию «отвратительным» и «позорным» актом агрессии. А мировые СМИ размышляют, во что может вылиться ночное обострение конфликта двух ядерных держав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Люди читают утренние газеты в Пакистане

Фото: Fareed Khan / AP Люди читают утренние газеты в Пакистане

Фото: Fareed Khan / AP

Нью-Дели и Исламабад на тропе войны

Настаивая на «сдержанности», которую демонстрирует ее армия, Индия дает понять, что не ищет военной эскалации конфликта. Но есть одна проблема: эскалация, которой Нью-Дели хотел избежать, кажется, началась вместе с бомбардировками.

Индия наносит удар по Пакистану, чтобы отомстить за теракт

Эти удары примечательны по трем причинам. Одна из них в том, что Индия, судя по всему, выпустила ракеты со своей территории… Если это правда, то Индия, видимо, извлекла уроки из 2019 года, когда над Пакистаном был сбит индийский самолет, а его пилот взят в плен.

Во-вторых, как и в 2019 году, Индия напала не только на спорную территорию в Кашмире, удерживаемом Пакистаном, но и на бесспорную пакистанскую территорию… Решение Индии нанести удар по Пенджабу — это шаг к эскалации. Но третья особенность ударов заключается в том, что все остальное, по-видимому, было рассчитано таким образом, чтобы свести к минимуму риск полномасштабной войны.

Пакистан располагает большим и разнообразным арсеналом обычных крылатых и баллистических ракет… Но, несмотря на горячую риторику, Пакистан, скорее всего, будет тщательно выбирать масштабы и характер ответных мер, делая все, чтобы успокоить свое население и хоть как-то вернуться к политике сдерживания без дальнейшей эскалации кризиса.

Индия против Пакистана — это США против Китая, когда речь идет о продаже оружия

Индия... закупает оборудование на миллиарды долларов у США и других западных поставщиков... Пакистан, чья значимость для США снизилась после окончания войны в Афганистане, больше не закупает американское оборудование... Вместо этого Пакистан обратился к Китаю за подавляющим большинством своих военных закупок.

США рассматривают Индию как партнера в противодействии Китаю, в то время как Пекин наращивает свои вложения в защиту и покровительство Пакистана.

Эта взрывоопасная смесь показывает, насколько сложными и запутанными стали альянсы по мере того, как миропорядок, установленный после Второй мировой войны, дал трещину. Нестабильность усугубляется частыми военными столкновениями в Южной Азии, когда вооруженные силы обеих сторон склонны к ошибкам, что увеличивает риск того, что эскалация может выйти из-под контроля.

В тумане начала войны

Многие детали пока скрыты во тьме. Заявления, с помощью которых обе стороны обосновывают свою версию событий, нужно воспринимать с осторожностью… Кризис между Индией и Пакистаном обостряется. Война в Европе, война на Ближнем Востоке — а теперь война между двумя ядерными державами в Южной Азии… Пока ничто не указывает на то, что Нью-Дели и Исламабад заинтересованы в дипломатии и посредничестве. Пока речь идет только об атаке, реальной и риторической… Грозит ли большая война? Некоторые факторы говорят против этого… Возникает вопрос, кто бы мог быть посредником между двумя сторонами, чтобы не допустить худшего… Все это пока остается неясным утром среды, когда атомный век снова стал немного опаснее.

Операция «Синдур»: в названии заложено послание Индии, одновременно гуманное и героическое

В среду перед рассветом Индия нанесла удары по Пакистану и оккупированному Пакистаном Кашмиру. Она назвала это операцией «Синдур». Не только удары, но и название должно нести послание миру… Синдур, или киноварь — знак замужних женщин в индуизме и отсылка к резне 22 апреля в Пахалгаме, во время которой мужчины, в том числе недавно женившиеся, были отобраны на основании их религии и убиты террористами. Знак-тилак, сделанный синдуром, также с гордостью носят воины… Блистательность названия в том, что оно делает акцент на человечности жертв и выживших в резне в Пахалгаме и не дает им затеряться в безжизненных цифрах (количества погибших.— “Ъ”). Оно также показывает, что Индия наносит удар, чтобы отомстить за потерю жизней, которые были дороги.

Пакистан отвечает после того, как Индия начала войну

Пакистанские вооруженные силы дают решительный ответ индийской агрессии, сообщают источники в спецслужбах. По предварительным данным, ВВС Пакистана сбили два самолета противника… Вооруженные силы Пакистана сокрушительно отвечает на вражескую агрессию.

Подготовили Яна Рождественская, Кирилл Сарханянц