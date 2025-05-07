Нижегородское минимущества пытается взыскать с НПАТ 20 млн рублей прибыли

Минимущества Нижегородской области 5 мая 2025 года подало новый иск АО «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ). Сумма заявленных требований составляет 20,1 млн руб., следует из карточки дела в арбитражном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По информации «Ъ-Приволжье», ведомство пытается взыскать с НПАТ часть прибыли, полученной за 2022 год.

Также минимущества в мае подало иски к АО «Арзамасский пассажирский автомобильный транспорт» (на 455 тыс. руб.) и к ГП НО «Богородское пассажирское автотранспортное предприятие» (на 861,5 тыс. руб.).

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее минимущества пыталось взыскать с транспортных предприятий, принадлежащих региону, более 200 млн руб. прибыли за 2023 год, включая почти 83 млн руб. с НПАТ. Однако суд установил, что расчетная чистая прибыль у предприятий сложилась в основном за счет субсидий из бюджета, отраженных как «прочие доходы», и отказал в исках.

Галина Шамберина