Нижегородское минимущества не смогло взыскать прибыль с транспортных предприятий

Министерство имущества Нижегородской области не смогло взыскать более 202 млн руб. с четырех транспортных предприятий, находящихся в собственности региона. Арбитражный суд в марте отказал ведомству в иске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По мнению министерства, АО «Нижегородский пассажирский автомобильный транспорт» (НПАТ) должно было перечислить в бюджет 50% прибыли за 2023 год на сумму 82,9 млн руб., госпредприятие «Нижегородэлектротранс» — 116,6 млн руб., АО «Городецкий пассажирский автомобильный транспорт» — 1,6 млн руб., АО «Богородское пассажирское автотранспортное предприятие» — 1,2 млн руб.

Однако суд установил, что расчетная чистая прибыль у предприятий сложилась в основном за счет субсидий из бюджета, отраженных как «прочие доходы». Субсидии, согласно Бюджетному кодексу, носят целевой характер и подлежат возврату в бюджет в случае нарушения условий их предоставления.

Фактически финансово-хозяйственная деятельность предприятий была убыточной, поэтому суд не нашел оснований для перечисления части расчетной прибыли министерству имущества.

Галина Шамберина