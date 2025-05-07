FIE допустила фехтовальщиков из России до командных турниров

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила российским спортсменам участвовать в международных командных соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Решение было принято на заседании исполкома FIE. Спортсмены будут выступать под флагом организации. Команды будут формироваться из атлетов, получивших нейтральный статус. Первым соревнованием, в котором смогут принять участие россияне, станет чемпионат Европы, который пройдет в Генуе с 14 по 19 июня.

Российских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах, проходящих под эгидой FIE, в марте 2022 года. В 2023 году FIE разрешила им соревноваться в нейтральном статусе. При этом организация не выдала их олимпийским чемпионкам Софье Великой, Яне Егорян, Ольге Никитиной и Софии Поздняковой.

В 2024 году Федерация фехтования России отправила в FIE письмо, в котором попросила снять с российских атлетов статус нейтральных и разрешить выступать под флагом FIE в командных соревнованиях.

В марте 2025 года FIE предоставила нейтральный статус 23 российским юниорам. На юниорском чемпионате мира они завоевали одну золотую, три серебряных и две бронзовые медали.

Сейчас обязанности президента FIE исполняет грек Эммануэль Кациадакис после решения российского бизнесмена Алишера Усманова приостановить полномочия главы организации.

Таисия Орлова