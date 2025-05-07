ФСБ: на Украине действует до 150 колл-центров, занятых мошенничеством

В 2024 году зарегистрировано более 640 тыс. преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Общий ущерб превысил 170 млрд руб., сообщает ФСБ. По ее данным, на Украине действует от 120 до 150 колл-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян.

Согласно пресс-релизу ФСБ (есть у «Ъ»), в своей мошеннической деятельности «украинский режим» задействует информационную инфраструктуру (энергоресурсы, центры обработки данных, интернет-провайдеры) отдельных стран Европы. О каких странах речь, не сказано. Утверждается, что злоумышленники также вербуют россиян по объявлениям на «специализированных русскоязычных интернет-ресурсах», оплата проводится посуточно криптовалютой.

ФСБ добавила, что «значительную часть денежных средств» от телефонного мошенничества тратят на финансирование ВСУ.

Во время подведения итогов года в декабре 2024-го президент Владимир Путин заявил, что только с территории Украины у граждан России телефонными мошенниками похищено более 250 млрд руб. По его словам, Украина проводит такие операции под контролем спецслужб.

О борьбе с телефонным мошенничеством — в материале «Ъ FM» «Переводы морозятся на виртуальных картах».