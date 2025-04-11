Переводы морозятся на виртуальных картах

Российские банки начали блокировать переводы на виртуальные карты. Национальная система платежных карт запустила сервис, с помощью которого кредитные организации смогут на 48 часов запрещать трансакции по новым картам, пишут «Известия». Речь идет о токенизированных картах, выпущенных на смартфоне менее чем за два дня до совершения перевода. Цель этих ограничений — борьба с мошенничеством.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Преступники часто используют такие каналы для перевода средств. С помощью психологического манипулирования они убеждают пользователей активизировать свою виртуальную карту, пополнить ее через банкомат, но деньги в итоге попадают на счет злоумышленника. Такая мера длиною в два дня позволит человеку задуматься, не стал ли он жертвой мошенников, говорит сооснователь консалтинговой компании Futureproof Екатерина Семерикова:

«Виртуальную карту можно выпустить в мобильном приложении банка. По сути, она существует только для использования в цифровом пространстве, но если ее подключить к Mir Pay, то ей можно платить и офлайн, потому что это та же самая карта, только она существует на смартфоне. Ограничения, которые ввели, касаются только карт, которые были выпущены в течение двух дней до перевода. То есть это совсем новые карты, для которых трансакции от определенных сумм будут блокироваться для борьбы с мошенниками. Есть такая схема, когда карту быстро выпускают и пытаются с помощью социальной инженерии убедить человека перевести деньги, соответственно, потом уже с нее можно вывести деньги на другой счет.

Как показывает статистика, эти карты начали активно использовать, во-первых, потому что их довольно просто выпустить. Можно, например, убедить человека привязать карту мошенника к своему приложению, и он туда перечислит деньги. Эти ограничения не сильно будут мешать клиентам, и они могут помочь, потому что в течение двух дней у человека, которого мошенники пытаются обмануть, есть время подумать и не переводить эти деньги».

Подключение к сервису для банков добровольное. Блокировать при этом будут все переводы, не только те, которые вызывают подозрения. Как часть борьбы с мошенничеством эта мера выглядит сомнительно, говорит управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин. К тому же, по его словам, сервис, вероятно, ударит по активным пользователям виртуальных карт: «Ограничение на переводы на токенизированные карты — это удар не по мошенникам, а по легальным пользователям. Эти цифровые продукты активно используют фрилансеры, самозанятые, молодежь, клиенты онлайн-сервисов. Это часть инфраструктуры будущего, превращая ее в зону риска, мы не защищаем клиента, а лишаем его гибкости и цифровой автономии.

Решение ряда российских банков ограничить переводы на виртуальные карты под предлогом борьбы с мошенничеством — это наглядный пример того, как пытаются лечить симптомы, не устраняя саму болезнь. Защищать граждан от мошенников необходимо. Но стоит понимать: перевод денег на токенизированную карту, на обычный счет или снятие наличных происходит уже после того, как человек введен в заблуждение. Это, по сути, финальный акт сценария, который начинается гораздо раньше.

И если мы действительно хотим снизить уровень финансового мошенничества, бороться нужно не с формами платежа, а с самим процессом обмана.

Во-первых, необходимо блокировать каналы связи мошенников с клиентами. Это работа на уровне операторов связи, мессенджеров, хостинг-платформ. Никакие карты, виртуальные или физические, не будут использоваться, если мошенник не смог позвонить, написать или захантить жертву через поддельный сайт. Второе — это обеспечение массовой осведомленности о новых форматах мошенничества. Финансовая грамотность не может оставаться факультативной. И третье — это, безусловно, использование искусственного интеллекта в анализе поведения клиента. Банки обладают всеми возможностями, чтобы выявлять нетипичное поведение и включать так называемое мягкое торможение операций, когда это уместно».

По оценкам, которые «Сбер» приводил в начале года, около половины случаев мошенничества приходится именно на такие схемы, когда злоумышленники убеждают пользователей привязать к устройству свою виртуальную карту. По данным «Известий», блокировать переводы на токенизированные карты уже начал ВТБ: банк ограничивает пополнения от 30 тыс. руб. В «Дом.РФ» обращают внимание на дополнительные факторы риска, Новикомбанк и Почта-банк рассматривают возможность подключения к сервису НСПК.

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Анна Кулецкая