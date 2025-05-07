Пакистан сообщил о 26 погибших в результате ударов ВВС Индии

Количество погибших в результате ударов ВВС Индии по Пакистану выросло до 26 человек, еще 46 человек получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря вооруженных сил Пакистана. Он пообещал, что пакистанские власти дадут ответ Индии «в то время, в том месте и теми средствами, которые выберут сами».

В ночь на 7 мая армия Индии провела контртеррористическую операцию в приграничье Пакистана в ответ на произошедший 22 апреля теракт в Пахалгаме, жертвами которого стали 26 человек. Пакистан закрыл воздушное пространство страны на 48 часов и поднял в воздух истребители. По данным пакистанского Минобороны, было сбито пять самолетов ВВС Индии.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».