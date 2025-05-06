Аэропорт Сочи приостановил работу

Росавиация сообщила, что с 22:03 мск в аэропорту Сочи действуют ограничения на отправку и прием самолетов. В настоящий момент приостановлена работа еще семи аэропортов, включая московские Домодедово, Внуково и Жуковский.

«Обо всех изменениях авиакомпании проинформируют своих пассажиров. Просим всех с уважением относиться к окружающим, и не занимать сидения вещами и багажом, уступать места пожилым, женщинам и детям»,— говорится в сообщении ведомства.

Ограничения также продолжают действовать с аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля. По данным Минобороны, с 16:40 мск над территорией России сбили 72 беспилотника. В 22:05 мск мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число БПЛА, уничтоженных на подлете к столице, увеличилось до шести. Еще 19 беспилотников сбили над Москвой и Подмосковьем ночью.