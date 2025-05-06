На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожены еще два беспилотника. В течение дня силы ПВО сбили еще четыре БПЛА вблизи Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сегодня в течение всего дня ПВО Минобороны отражает атаки вражеских беспилотников»,— написал мэр в своем Telegram-канале. По его данным, на месте падения обломков работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается.

Всего с 16:40 мск сбили уже шесть беспилотников на подлете к Москве. О четырех предыдущих случаях отчитывалось Минобороны. Из-за риска воздушной опасности не работают столичные аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский. Рейсы задержаны или переведены на другие аэродромы.

Екатерина Отрашкевич