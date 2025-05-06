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Кардиналы уничтожили символы власти папы римского Франциска

В Ватикане накануне конклава прошла встреча кардиналов. На ней были аннулированы символы власти папы римского Франциска — перстень рыбака и свинцовая печать. В соответствии с нормами, на них поставили знак креста. После символы власти понтифика уничтожили.

Фото: Vatican Media / Reuters

Фото: Vatican Media / Reuters

Как передает Vatican News, кардиналы на встрече обсудили предстоящее избрание нового папы римского. Они сочли, что «во времена войн, насилия и поляризации» необходим понтифик, который бы олицетворял милосердие, синодальность и надежду. Отдельно они призвали как можно скорее прекратить конфликты во всех регионах, в том числе на Ближнем Востоке и Украине.

Как выбирают папу римского

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7 мая в 15:45 кардиналы выйдут из дома Святой Марфы, где они проживают во время избрания нового папы, и пройдут в Сикстинскую капеллу. После этого начнется конклав. Избрание папы римского Франциска в 2013 году длилось два дня. Самый долгий конклав начался в ноябре 1774 года и продолжался 105 дней.

Фотогалерея

Похороны папы Франциска

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министр культуры России Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

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