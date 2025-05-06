Кардиналы уничтожили символы власти папы римского Франциска

В Ватикане накануне конклава прошла встреча кардиналов. На ней были аннулированы символы власти папы римского Франциска — перстень рыбака и свинцовая печать. В соответствии с нормами, на них поставили знак креста. После символы власти понтифика уничтожили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vatican Media / Reuters Фото: Vatican Media / Reuters

Как передает Vatican News, кардиналы на встрече обсудили предстоящее избрание нового папы римского. Они сочли, что «во времена войн, насилия и поляризации» необходим понтифик, который бы олицетворял милосердие, синодальность и надежду. Отдельно они призвали как можно скорее прекратить конфликты во всех регионах, в том числе на Ближнем Востоке и Украине.

7 мая в 15:45 кардиналы выйдут из дома Святой Марфы, где они проживают во время избрания нового папы, и пройдут в Сикстинскую капеллу. После этого начнется конклав. Избрание папы римского Франциска в 2013 году длилось два дня. Самый долгий конклав начался в ноябре 1774 года и продолжался 105 дней.