Силы ПВО менее чем за полтора часа сбили над территорией РФ 13 беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о сбитых беспилотниках над территорией РФ с 17:21 до 18:40 мск. Семь БПЛА сбито над Калужской областью, четыре — над Тульской и два — над Московской.

Еще два БПЛА силы ПВО сбили над Московским регионом с 16:40 до 17:20 мск. О повреждениях и пострадавших не сообщалось. Мэр Москвы Сергей Собянин писал в своем Telegram-канале, что на месте работают экстренные службы. Они убирают обломки сбитых беспилотников.

Из-за риска воздушных атак действовали ограничения в аэропортах Москвы, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля. В Жуковском работа восстановилась в 18:59 мск.

Екатерина Отрашкевич