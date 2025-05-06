Минфин выступил против расширения льготной ипотеки на семьи с одним ребенком

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что ведомство выступает против расширения льготной семейной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет. Он также сказал, что Минфин не планирует ужесточать требования к программам льготной ипотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Да, действительно, мы выступили против этого (расширения льготных ипотек на семьи с одним ребенком.— "Ъ"), потому что те обязательства, которые мы "набрали", они в условиях финансовых ограничений непростые для бюджета. Поэтому мы выступили против, и это вполне сегодня обоснованно»,— сказал Антон Силуанов на брифинге (цитата по ТАСС).

Как добавил министр, в 2025 году объем субсидирования льготных ипотечных программ из бюджета России будет увеличен с 1,2 трлн до 2 трлн руб. По его словам, это одна из самых больших статей государственных расходов. Господин Силуанов также сказал, что задержек в субсидиях банкам в рамках льготных ипотек больше нет.

В настоящий момент семейная ипотека распространяется на семьи с хотя бы одним ребенком в возрасте до шести лет. Сумма кредита не превышает 12 млн руб. Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов сумма не превышает 6 млн руб. В начале марта РБК писал, что правительство обсуждает расширение льготной ипотеки на семьи с одним ребенком до 18 лет.

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Петр Бузлаев