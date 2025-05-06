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Коммерсантъ FM
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Венгрия выступила против планов ЕК по отказу от российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт против плана Еврокомиссии, предусматривающего отказ от импорта российских энергоносителей к концу 2027 года. По словам министра, такая стратегия нарушает суверенитет государств ЕС, лишая их выбора источников энергоносителей.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«После полного провала санкций против России Европейская комиссия сейчас совершает еще одну чрезвычайно серьезную ошибку, насильственно, искусственно и идеологически исключая источники энергии из России из Европы»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Согласно «дорожной карте» ЕК, в июне Еврокомиссия предложит членам Евросоюза прекратить импорт российского природного газа и сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам к концу 2027 года. Планируется также вынести на голосование предложение по отказу от закупок российского обогащенного урана и ядерного топлива.

Почему ЕС пока не может полностью отказаться от поставок российского топлива, читайте в материале «Ъ FM».

Лусине Баласян

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