Венгрия выступила против планов ЕК по отказу от российского газа

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт против плана Еврокомиссии, предусматривающего отказ от импорта российских энергоносителей к концу 2027 года. По словам министра, такая стратегия нарушает суверенитет государств ЕС, лишая их выбора источников энергоносителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernadett Szabo / Reuters Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«После полного провала санкций против России Европейская комиссия сейчас совершает еще одну чрезвычайно серьезную ошибку, насильственно, искусственно и идеологически исключая источники энергии из России из Европы»,— написал Петер Сийярто в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Согласно «дорожной карте» ЕК, в июне Еврокомиссия предложит членам Евросоюза прекратить импорт российского природного газа и сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам к концу 2027 года. Планируется также вынести на голосование предложение по отказу от закупок российского обогащенного урана и ядерного топлива.

Почему ЕС пока не может полностью отказаться от поставок российского топлива, читайте в материале «Ъ FM».

Лусине Баласян