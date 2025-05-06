Уголовное преследование гражданина мешает исполнить в РФ судебное решение в пользу его компании

Арбитражный суд Москвы отказался признать и исполнить решение кипрского суда о взыскании €22 млн убытков с российского предпринимателя Вячеслава Рудникова в пользу Coral Group Finance S.A. из-за уголовных обвинений в отношении бенефициара компании-взыскателя.

Согласно материалам дела, спор возник из-за приобретения Сергеем Гордеевым через Coral Group Finance S.A. доли в кипрской компании R-Style Holding Ltd, основателем которой был Вячеслав Рудников. R-Style была многопрофильной IT-компанией, ее основными активами были товарные знаки. Кипрский суд признал, что после сделки большая часть активов была выведена из R-Style в пользу другой компании, контролируемой Вячеславом Рудниковым, тем самым покупателю доли — Coral — были причинены убытки.

Против самого Вячеслава Рудникова в России было возбуждено дело о мошенничестве, расследование которого затянулось на десять лет и превысило сроки давности уголовного преследования, но обвиняемому удалось добиться в Конституционном суде решения в свою пользу (см. «Ъ» от 21 июля 2022 года).

В ходе рассмотрения московским судом вопроса о признании кипрского решения Вячеслав Рудников возражал против этого, заявляя, что не был надлежаще уведомлен о судебных заседаниях и лишен возможности представления своих интересов на Кипре из-за санкций. Однако внимание арбитражного суда Москвы больше привлек довод о том, что бенефициар компании-взыскателя Сергей Гордеев обвиняется в преступлении против государственной власти по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и именно его свидетельские показания положены в основу кипрского решения.

По мнению суда, в такой ситуации исполнение решения в пользу компании Сергея Гордеева будет противоречить публичному порядку РФ, так как оно «основано на показаниях лица, обвиняемого в совершении уголовного преступления, которое с целью сокрытия данного обстоятельства и своей личности прикрывается офшорными структурами». В итоге в приведении в исполнение решения кипрского суда было отказано.

Диана Лисунова