Следствию дали срок

Конституционный суд (КС) вступился за создателя портала KM.ru Вячеслава Рудникова, ставшего фигурантом бесконечного уголовного расследования из-за отказа подписать согласие на прекращение дела в связи с истечением срока давности. Теперь в случае такого основания дело в любом случае должно быть закрыто через год, следует из опубликованного в среду постановления КС. Если обвиняемого не устраивает мотивировка подобного решения, то он может обжаловать ее в суде. Раньше это было проблематично, отмечает эксперт, ведь обвиняемый сам заранее соглашался на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

КС признал частично не соответствующими Конституции положения ст. 78 УК и ст. 27 УПК, которые позволяют продолжать уголовное преследование даже по истечении срока давности, если обвиняемый не соглашается с его прекращением по нереабилитирующим основаниям. Как отмечается в постановлении суда, эти нормы сформулированы так, что даже не считающий себя виновным подозреваемый или обвиняемый вынужден делать выбор: настаивать на неограниченном по времени продолжении уголовного преследования либо соглашаться с его прекращением по нереабилитирующим основаниям. Такое положение дел противоречит конституционным принципам законности, справедливости и равенства всех перед судом, решил КС.

Поводом для проверки норм УК и УПК стала жалоба предпринимателя Вячеслава Рудникова, который известен как учредитель и совладелец ряда компаний, в том числе IT-холдинга «Е-Стайл», куда также входит основанный в 1998 году интернет-портал KM.ru. В 2010 году бизнесмен создал ООО «КМ Медиа» (впоследствии — ООО «Спутник»), на базе которого позднее началась разработка национального интернет-поисковика «Спутник». В 2012 году 74,99% в «КМ Медиа» (ликвидирована в 2019 году) приобрела госкомпания «Ростелеком», а сам господин Рудников оказался фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Изначально он проходил по нему свидетелем, но затем был привлечен в качестве обвиняемого. По версии следствия, бизнесмен вместе со своим знакомым Александром Фомченковым незаконно вывел из компании «КС Траст» активы в виде трех столичных офисных зданий, которые были проданы по заниженной цене.

Срок давности по инкриминируемой господину Рудникову статье истек в 2019 году. За это время суды трижды возвращали дело прокурорам в связи с неясностью и неконкретностью обвинения. Но следователь соглашался прекратить дело только в связи с истечением срока давности, обещая в противном случае продолжить сбор доказательств и предъявить новое обвинение, рассказал “Ъ” адвокат бизнесмена Михаил Трепашкин. В итоге его подзащитный до сих пор не может нормально заниматься бизнесом, и даже в партию «Новые люди» его отказались принимать, посетовал адвокат. Теперь в этой истории будет поставлена точка: до тех пор, пока федеральный законодатель не внесет в закон необходимые изменения, продолжать расследование уголовных дел после истечения срока давности можно будет не более 12 месяцев, постановил КС. По истечении этого срока, если дело не передано в суд, оно должно быть немедленно прекращено даже без согласия обвиняемого, который потом может оспорить действия следователя в суде. Такое ограничение начнет действовать не сразу, а с отсрочкой от трех до 12 месяцев в зависимости от тяжести расследуемых дел. В случае самого Вячеслава Рудникова отсрочка уже не требуется, указал КС.

Господин Трепашкин отмечает, что существование проблемы признали даже представители парламента, чье мнение запросил КС, правда при этом они все-таки выступали за сохранение спорных положений УК и УПК. Так, представитель Госдумы в КС Юрий Петров в своем отзыве написал, что требование согласия подозреваемого на прекращение уголовного дела «направлено на защиту прав граждан и не может рассматриваться как нарушающее права заявителя». Представитель Совета федерации Ирина Рукавишникова тоже не нашла оснований для пересмотра спорных норм. Ведь в соответствии с УПК прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям допустимо только при невозможности реабилитации, утверждала она.

Обязательное согласие обвиняемого на прекращение преследования в связи с истечением срока давности предусмотрено из самых лучших побуждений, но в итоге правоприменитель получал дополнительные возможности для произвола, поясняет адвокат Роберт Зиновьев. По его словам, если обвиняемый давал согласие на прекращение дела по нереабилитирующим обстоятельствам, то впоследствии обжаловать это решение в суде, чтобы доказать свою невиновность, было проблематично. Остается надеяться, что решение КС повлияет на сложившуюся порочную практику, подытоживает эксперт.

Анастасия Корня