Собянин: на подлете к Москве сбили два беспилотника

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Есть ли пострадавшие или разрушения, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал Сергей Собянин в Telegram.

Ранее об угрозе атаки БПЛА объявили администрации подмосковных Раменского и Жуковского. Аэропорт Жуковский также приостановил работу. О воздушной опасности сообщали в том числе власти Рязанской, Тульской, Ивановской, Липецкой областей.

В ночь на 6 мая, по данным Минобороны, над Москвой и Московской областью сбили 19 беспилотников. Сергей Собянин уточнял, что обломки одного из БПЛА упали на Каширском шоссе. Он также сообщал об отсутствии пострадавших и серьезных повреждений.