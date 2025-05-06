Собянин: на подлете к Москве сбили два беспилотника
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин. Есть ли пострадавшие или разрушения, он не уточнил.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— написал Сергей Собянин в Telegram.
Ранее об угрозе атаки БПЛА объявили администрации подмосковных Раменского и Жуковского. Аэропорт Жуковский также приостановил работу. О воздушной опасности сообщали в том числе власти Рязанской, Тульской, Ивановской, Липецкой областей.
В ночь на 6 мая, по данным Минобороны, над Москвой и Московской областью сбили 19 беспилотников. Сергей Собянин уточнял, что обломки одного из БПЛА упали на Каширском шоссе. Он также сообщал об отсутствии пострадавших и серьезных повреждений.