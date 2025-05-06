Пять аэропортов России приостановили работу

Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и Ярославля. О приостановке работы также сообщил московский аэропорт Жуковский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как уточнила Росавиация, в Нижнем Новгороде аэропорт приостановил отправку и прием воздушных судов в 16:10 мск. О времени приостановки работы других аэропортов не сообщается. Пресс-служба Жуковского сказала «РИА Новости», что ограничения на работу действуют с 16:50.

С 9:30 до 13:10 мск над Курской, Орловской и Брянской областями сбили 25 беспилотников, заявляло Минобороны. После этого об угрозе атаки БПЛА сообщали власти Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Липецкой областей. Кроме того, о воздушной опасности предупредила администрация подмосковного Раменского.