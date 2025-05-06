Из украинского плена вернулись девять бойцов из Черноземья

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 205 на 205. В частности, были освобождены семеро военнослужащих из Воронежской области и двое из Липецкой. Об этом сообщили главы регионов.

По данным губернаторов, военные находятся в Белоруссии, у них есть возможность связаться с родными. С бойцами все в порядке, им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Военнослужащие будут проходить реабилитацию в медучреждениях Минобороны, но власти обоих регионов готовы «оказать всю необходимую помощь».

В конце апреля из плена вернулись пять воронежских военнослужащих и четверо липецких.

Юрий Голубь