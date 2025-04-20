Четыре липчанина и пять воронежцев вернулись из плена ВСУ

Из украинского плена вернулись четыре жителя Липецкой области и пять — из Воронежской. Об этом сообщили уполномоченный по защите прав человека в Воронежской области Сергей Канищев и липецкий губернатор Игорь Артамонов. Глава региона добавил, что для их реабилитации и адаптации созданы все условия.

Освобожденные находятся в Беларуси, где проходят медицинское обследование и получают необходимую помощь. Воронежский уполномоченный по правам человека Сергей Канищев уточнил, что в результате обмена вернулись: Евгений Х., Андрей Ш., Артем Ц., Кирилл З., Даниил К.

«Ъ» сообщал, что Россия и Украина 19 апреля обменялись военнопленными по формуле «246 на 246». В качестве жеста доброй воли Киеву передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военных, нуждающихся в срочной помощи.

Анна Швечикова