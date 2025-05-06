Информация о четвертой жертве взрыва на юго-западе Москвы не подтвердилась

Из-под завалов после взрыва на улице Генерала Тюленева в Москве извлекли тело женщины, уже включенной в число жертв. Таким образом, она была третьим, а не четвертым погибшим человеком, заявили ТАСС в правоохранительных органах.

«Эту погибшую обнаружили накануне, а сегодня завершили работу по извлечению тела. Таким образом, общее число погибших — три человека»,— уточнил собеседник агентства. Он подтвердил, что погибшие — члены одной семьи.

ЧП случилось 4 мая. После взрыва на девятом этаже дома произошел пожар. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Площадь возгорания составила 100 кв. м, площадь обрушений — почти 60 кв. м. Причиной взрыва назвали утечку газа. Возбуждено уголовное дело.