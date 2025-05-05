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Коммерсантъ FM
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ТАСС: причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка газа

Все погибшие при взрыве в доме на улице Генерала Тюленева в Москве проживали в квартире, где случилось ЧП, рассказали ТАСС в оперативных службах. Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать утечка бытового газа.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это семья, выжил только ребенок»,— уточнил собеседник агентства.

Что известно о взрыве в жилом доме на Генерала Тюленева в Москве. Главное

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Взрыв произошел вчера, 4 мая, в доме 39 в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы. Взорвалась квартира на девятом этаже. Площадь пожара составила 100 кв. м. В результате погибли три человека. В правоохранительных органах заявили, что квартира, в которой произошел взрыв газа, сдавалась в аренду. Было возбуждено уголовное дело.

Фотогалерея

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы

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После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В доме полностью перекрыт газ

В доме полностью перекрыт газ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В доме полностью перекрыт газ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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