ТАСС: причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка газа

Все погибшие при взрыве в доме на улице Генерала Тюленева в Москве проживали в квартире, где случилось ЧП, рассказали ТАСС в оперативных службах. Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать утечка бытового газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Это семья, выжил только ребенок»,— уточнил собеседник агентства.

Взрыв произошел вчера, 4 мая, в доме 39 в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы. Взорвалась квартира на девятом этаже. Площадь пожара составила 100 кв. м. В результате погибли три человека. В правоохранительных органах заявили, что квартира, в которой произошел взрыв газа, сдавалась в аренду. Было возбуждено уголовное дело.