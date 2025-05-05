ТАСС: причиной взрыва в доме на юго-западе Москвы стала утечка газа
Все погибшие при взрыве в доме на улице Генерала Тюленева в Москве проживали в квартире, где случилось ЧП, рассказали ТАСС в оперативных службах. Причиной взрыва, по предварительным данным, могла стать утечка бытового газа.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Это семья, выжил только ребенок»,— уточнил собеседник агентства.
Взрыв произошел вчера, 4 мая, в доме 39 в районе Теплый Стан на юго-западе Москвы. Взорвалась квартира на девятом этаже. Площадь пожара составила 100 кв. м. В результате погибли три человека. В правоохранительных органах заявили, что квартира, в которой произошел взрыв газа, сдавалась в аренду. Было возбуждено уголовное дело.
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Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы
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