Число жертв пожара на юго-западе Москвы выросло до четырех

При разборе завалов после взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве нашли тело еще одной погибшей женщины. Общее число жертв увеличилось до четырех человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Там уточнили, что все погибшие — члены одной семьи, проживавшие в квартире, где случился взрыв.

Взрыв произошел 4 мая на девятом этаже дома, после чего начался пожар. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Площадь пожара составила 100 кв. м, площадь обрушений — около 60 кв. м. По факту ЧП возбудили уголовное дело. В числе пострадавших было двое детей. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.