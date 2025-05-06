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Коммерсантъ FM
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Число жертв пожара на юго-западе Москвы выросло до четырех

При разборе завалов после взрыва в жилом доме на улице Генерала Тюленева в Москве нашли тело еще одной погибшей женщины. Общее число жертв увеличилось до четырех человек, сообщили ТАСС в оперативных службах. Там уточнили, что все погибшие — члены одной семьи, проживавшие в квартире, где случился взрыв.

Что известно о взрыве в жилом доме на Генерала Тюленева в Москве. Главное

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Взрыв произошел 4 мая на девятом этаже дома, после чего начался пожар. Обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. Площадь пожара составила 100 кв. м, площадь обрушений — около 60 кв. м. По факту ЧП возбудили уголовное дело. В числе пострадавших было двое детей. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

Фотогалерея

Взрыв в жилом доме на юго-западе Москвы

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После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В доме полностью перекрыт газ

В доме полностью перекрыт газ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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После взрыва на восьмом и девятом этажах загорелись квартиры

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Эвакуированные жители дома и сотрудники скорой медицинской помощи на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Между восьмым и девятым этажом рухнули перекрытия, обрушилась крыша

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели тушили пожар на верхних этажах дома с помощью вышки

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

СКР возбудил уголовное дело по факту ЧП

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

МЧС сообщило о двух погибших, данные о пострадавших разнятся — от пяти до 15 человек

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пожарные МЧС России на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители всех 15 подъездов были эвакуированы в пункты временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В доме полностью перекрыт газ

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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