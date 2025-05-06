Проезд на 17 автобусных маршрутах Краснодара подорожает до 55 рублей

В Краснодаре повысят стоимость проезда на 17 автобусных маршрутах, работающих по системе брутто-контрактов. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Согласно проекту постановления, опубликованному на официальном сайте мэрии, тариф увеличат с 40 до 55 руб. за поездку. Изменения затронут маршруты №19, 32, 33, 66, 83, 89, 91, 101А, 102А, 120А, 121А, 140А, 154А, 155А, 160А, 163А и 177.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Андрей Белугин отметил, что мера связана с необходимостью компенсации расходов перевозчиков. По его словам, выручка от перевозок покрывает не более 34% затрат. Повышение тарифа позволит расширить использование брутто-контрактов, при которых автобусы ходят по расписанию, не зависят от пассажиропотока и удобны для маломобильных граждан.

Кроме того, новая стоимость проезда позволит частично компенсировать расходы городского бюджета, из которого сейчас покрываются до 66% затрат перевозчиков. Тариф вступит в силу после прохождения общественной экспертизы и получения положительного заключения прокуратуры.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что повышение тарифа не затронет трамвайные маршруты города. Документ пока не подписан, однако уже получил положительное заключение правового департамента городской администрации.

Анна Гречко