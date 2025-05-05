Проезд в муниципальном транспорте Краснодара подорожает до 55 рублей

Администрация Краснодара опубликовала на своём официальном портале документ об установлении нового тарифа на проезд в муниципальном общественном транспорте. Согласно постановлению, стоимость перевозки одного пассажира и одного места багажа вырастет с 50 до 55 руб., что составляет увеличение на 10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Повышение не затронет трамвайные маршруты города. Новый тариф будет применяться к перевозкам, выполняемым в рамках муниципальных контрактов между транспортными компаниями и МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».

Документ пока не подписан, однако уже получил положительное заключение правового департамента городской администрации.

Алина Зорина